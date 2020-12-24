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أخبار العالم

مغردا بالعربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات بتشويه العلاقات مع السودان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:34 م
رئيس الوزراء الاثيوبي
رئيس الوزراء الاثيوبي
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أمينة الدسوقى

قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أن العلاقات والأوصار الاجتماعية بين الشعب السوداني والأثيوبي تعود إلي قرون بعيدة من تاريخ البشرية ولها دلالات واضحة مازالت لامعة عبر الزمان والمكان، ولقد قدم هذاين الشعبين تراثا ثريا يتميز بالبطولات فى النضال المشترك من أجل نيل الحرية وتحقيق السلام.

وتابع آبي أحمد خلال بيان نشره باللغة العربية على موقعه الخاص تويتر إن الحكومة الأثيوبية تتابع عن كثب ماتقوم به بعض الجهات التى تريد أن تشوه علاقات حسن الجوار الفريدة من نوعها بين السودان وأثيوبيا.

وأوضح رئيس الوزراء الاثيوبي أن تلك الجهات تحركها اهداف دفينة فى خلق العدائيات والشكوك بين الشعبين هى من خطط ومول ونفذ الموجهات الأخيرة التى حدثت فى المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وبين آبي أحمد أن الأحداث الأخيرة لا ترقي إلى أن تمثل بأي شكل من الأشكال العيش المشترك للشعبين السوداني والأثيوبي.

يأتي ذلك فى الوقت التى تشهد فيه الحدود السودانية الإثيوبية توترات بعد قيام ميليشيات إثيوبية بكمين لقوة من الجيش السوداني وذلك خلال عودة القوات السودانية من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضيها تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات وعليه اكدت القوات المسلحة أنها ستظل علي العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة علي حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتي أخر جندي.

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