مساعد وزيرة الصحة: مصر وفرت العلاج خلال جائحة كورونا رغم معاناة الدول المحيطة.. فيديو

قال محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الصحة والمبادرات، إن الدول المحيطة بنا كانت تعانى من عدم وجود أدوية لعلاج مرضى كورونا ولكن مصر استطاعت توفير العلاج خلال جائحة فيروس كورونا، منوهًا إلى أن الدول التى شاركت فى صناعة العلم لم تقف تنظر للوضع والدول تعانى من المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بجائحة فيروس كورونا.









وأضاف حسانى، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن أى عقبة أو تحد كانت تواجه أى طبيب أو أكاديمى كان يتم تسهيلها لهم، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من المصابين كانت أعراضهم خفيفة وتم معرفة عدد المرضى المحتاجين للتنفس الصناعى وغيرها من خلال الدراسات التى يتم عملها.









وأوضح أن الدراسات الإكلينيكية ساعدت فى فهم المرض والوقاية منه وللتعرف على أفضل علاج وأفضل تطيعم له، مشيرا إلى أنه "فى بداية جائحة كورونا لم يكن لدينا أى معلومات وكنا محتاجين الوصول لليقين، واستطعنا تطوير بروتوكولات العلاج لكى نصل إلى مأمونية وفاعلية العلاج لفيروس كورونا".



