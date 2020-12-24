ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد وزيرة الصحة: مصر وفرت العلاج خلال جائحة كورونا رغم معاناة الدول المحيطة.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الصحة والمبادرات، إن الدول المحيطة بنا كانت تعانى من عدم وجود أدوية لعلاج مرضى كورونا ولكن مصر استطاعت توفير العلاج خلال جائحة فيروس كورونا، منوهًا إلى أن الدول التى شاركت فى صناعة العلم لم تقف تنظر للوضع والدول تعانى من المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بجائحة فيروس كورونا.


وأضاف حسانى، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن أى عقبة أو تحد كانت تواجه أى طبيب أو أكاديمى كان يتم تسهيلها لهم، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من المصابين كانت أعراضهم خفيفة وتم معرفة عدد المرضى المحتاجين للتنفس الصناعى وغيرها من خلال الدراسات التى يتم عملها.


وأوضح أن الدراسات الإكلينيكية ساعدت فى فهم المرض والوقاية منه وللتعرف على أفضل علاج وأفضل تطيعم له، مشيرا إلى أنه "فى بداية جائحة كورونا لم يكن لدينا أى معلومات وكنا محتاجين الوصول لليقين، واستطعنا تطوير بروتوكولات العلاج لكى نصل إلى مأمونية وفاعلية العلاج لفيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافحة كورونا: مصر لها نصيب من أي لقاح عالمي للفيروس يثبت فعاليته

وزيرة الصحة: افتتاح 13 مركزًا جديدًا لعلاج الإيدز بالمحافظات

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في توفير العلاج لمصابي الإيدز في ظل جائحة كورونا

القومى للمرأة يعلن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا

الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا يشمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

تزيد الإنتاجية وتحد من الاستيراد.. صحة النواب توضح مزايا إنتاج مصر للقاحات

ترشيحاتنا

8 شروط للحصول على وظيفة حكومية وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

محمد فضل يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته.. وميدو يعلق: المقطم

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

بعد القرار الجمهوري اليوم.. تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

الصحة: بروتوكول العلاج المصري ضد كورونا جاء في وقت فارق.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها