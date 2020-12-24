خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

كشف مصدر قريب من الثنائي المغربي في نادي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، عن تفاصيل خاصة في علاقة الثنائي بإدارة الزمالك السابقة، متهمًا المشرف العام السابق أمير مرتضى منصور بسوء معاملة اللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللاعبين يشعرون الآن بالراحة مع إدارة الكرة الجديدة في النادي.





وكان أمير مرتضى منصور نفى بالأمس عدم وجود مستحقات للاعبين، و كتب على حسابه في تويتر "كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود".





وأضاف منصور "الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل".





لكن المصدر نفى جملة وتفصيلًا ما كتبه أمير، وأكد أن بنشرقي لم يحصل على مستحقاته لمدة 6 أشهر رغم وعود المشرف السابق يوميًا له.





وفي تصريحات خاصة لصدى البلد قال المصدر "المشكلة مع الإدارة كانت مع أمير مرتضى منصور وليس والده، بنشرقي وأوناجم لم يحصلا على مستحقاتهما لمدة 6 أشهر".





وتابع "اللاعبان رفضا الحديث وافتعال المشاكل احترامًا لجمهور الزمالك، حيث كنا نأخذ وعودًا يوميًا، لكنها لم تكن تنفذ أبدًا".





وعن علاقة بنشرقي ومواطنه بإدارة الكرة الحالية في الزمالك قال المصدر "اللاعبان يشعران بالراحة، وعلاقتهم أكثر من رائعة مع أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي".





وواصل "بنشرقي وأوناجم ذهبا مرتين إلى بيت أيمن يونس مع وكلائهما مرتين"





واختتم المصدر تصريحاته في نفس السياق "إدارة كرة القدم الحالية في الزمالك لعبت كرة القدم ويعرفون جيدًا كيف يشعر لاعب كرة القدم، أما أمير مرتضى منصور فكان يُدير النادي كأنه مزرعة والده، لقد خلق الكثير من المشاكل حتى داخل الملعب".



