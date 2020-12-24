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اقتصاد

5.1 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء خلال الـ 10 أشهر من 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

شهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا خلال الـ 10 أشهر الأولى من  2020 لتسجل 5.1 مليار دولار في مقابل 4.213 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأوضحت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل "صدى البلد "  على نسخة منها، أن 4 دول تستحوذ على 59% من إجمالي صادرات مواد البناء المصرية بقيمة 3.007 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- أكتوبر 2020″.


واحتلت الإمارات قائمة الدول الأكثر استيرادا لمواد البناء والصناعات المعدنية المصرية مستحوذة على 36.1% من قيمتها، حيث بلغت قيمة الصادرات لها 1.843 مليار دولار في مقابل 1.097 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 68%.


وزادت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية إلى كندا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 569 مليون دولار في مقابل 532 مليون دولار خلال العام الماضي بنمو 6.9%، وكذلك لإيطاليا بنسبة 7.4% لتسجل 346 مليون دولار في مقابل 322 مليون دولار.


وتراجعت صادرات مواد البناء المصرية للسوق السعودي بنسبة 8.1% لتبلغ 249 مليون دولار في مقابل 271 مليون دولار.


وارتفعت صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 11.2% خلال الفترة من ” يناير-أكتوبر 2020″ لتسجل 258 مليون دولار في مقابل 232 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت من الحديد الصب والصلب بنسبة 12.8% لتبلغ 509 مليون دولار، في مقابل 584 مليون دولار.


وانخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته لنحو 276 مليون دولار في مقابل 339 مليون دولار بنسبة تراجع 18.6%، وصادرات الألمونيوم ومصنوعاته بنسبة 5.6% لتبلغ 434 مليون دولار في مقابل 460 مليون دولار.

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