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تعليم

إنشاء ١٢ كلية ومعهدا جديدا.. التعليم العالي تعلن حصاد 2020 للجامعات والمراكز البحثية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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نهلة الشربينى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد عام 2020 في نهاية من الجامعات والمراكز البحثية، وتطور موازنة التعليم العالي والبحث العلمي.\

- الجامعات والمراكز البحثية:
• إنشاء (12) كلية ومعهدًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وتعديل مسمى (10) كلبيات بالجامعات الحكومية لصالح العملية التعليمية والبحثية بها.
• البدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات: (شرق بورسعيد - 6 أكتوبر - برج العرب - الأقصر الجديدة (طيبة) – أسيوط - سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف) التكنولوجية.


• البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.




• إنشاء (1) جامعة خاصة هي جامعة المدينة بالقاهرة.

• تعديل مسمى (4) كليات بالجامعات الخاصة لصالح العملية التعليمية بها.


• إنشاء (2) معهد عالٍ خاص (المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين محافظة الدقهلية - المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية).


• إنشاء (3) جامعات أهلية دولية هي جامعات (الملك سلمان، والجلالة، والعلمين الدولية)، تضم (48) كلية، كما تم البدء في إنشاء (15) جامعة أهلية أخرى تتبع عددًا من الجامعات الحكومية: (القاهرة - أسيوط - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنيا - قناة السويس - جنوب الوادي - بنها - بني سويف - الفيوم- سوهاج - بورسعيد - دمنهور - أسوان).


• إجراء عملية تطوير شاملة وإنشاء مقر جديد لمعهد بحوث الإلكترونيات.
البدء في إنشاء مدينه الفضاء المصرية.


• البدء في إنشاء أكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين.


- تطور موازنة التعليم العالي والبحث العلمي:

• زادت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 65 مليار جنيه عام 2020/2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014/2015 وبنسبة زيادة 160%.

• زادت نسبة مخصصات البحث العلمى من الدخل القومى من 0.64% (11.89 مليار جنيه عام 2014) لتصبح (0.74%) من الدخل القومي (32.12 مليار جنيه).

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