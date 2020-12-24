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أخبار العالم

فرنسا تجيز استخدام لقاح فايزر لمواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، إجازة استخدام لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك للبدء في حملة للتلقيح. 

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح لا يعاني من أي اعراض لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أنه خرج من العزل.


وكانت الرئاسة الفرنسية، كشفت أمس الأربعاء، عن آخر التطورات الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا.


وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزية" إن هناك "بوادر تحسن بدأت تظهر على صحة الرئيس ماكرون بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد -19 الأسبوع الماضي".


وبالأمس، قال مسئول برئاسة الجمهورية، في تصريح خاص لوكالة "رويترز" إن: "الحالة الصحية للرئيس مستقرة".


والخميس الماضي، جاءت نتيجة اختبار ماكرون إيجابية لفيروس كورونا، ودخل الحجر الصحي في منتجع لا لانتيرن الرئاسي في فرساي، وأعلن الإليزيه وقتها أن الرئيس الفرنسي سيستمر في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، تماشيا مع توصيات السلطات الصحية الوطنية.
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