الصحة: بروتوكول العلاج المصري ضد كورونا جاء في وقت فارق.. فيديو

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، أهمية الأبحاث العلمية في القدرة على التوصل لخصائص جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر كان لها دور سباق في استخدام المعلومات الضئيلة عن الفيروس لتكوين رؤية عامة عن الوضع.









وقال حساني، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج كورونا، إن بروتوكول العلاج الذي توصلت له مصر كان فعالا، وجاء في وقت فارق، وتمكن من رفع نسبة الشفاء بفيروس كورونا، معلقا: "طريقنا هو العلم حتى تنتهي هذه الأزمة".









وأوضح أن أى عقبة أو تحدٍ كان يواجه أى طبيب أو أكاديمى كانت يتم تسهيلها لهم، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من المصابين كانت أعراضهم خفيفة وتمت معرفة عدد المرضى المحتاجين للتنفس الصناعى وغيره من خلال الدراسات التى يتم عملها.









وأضاف أن الدراسات الإكلينيكية ساعدت فى فهم المرض والوقاية منه وللتعرف على أفضل علاج وأفضل تطيعم له.









وتابع: "فى بداية جائحة كورونا لم يكن لدينا أى معلومات وكنا محتاجين الوصول لليقين، واستطعنا تطوير بروتوكولات العلاج لكى نصل إلى مأمونية وفاعلية العلاج لفيروس كورونا".



