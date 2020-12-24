انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

بدأت منذ قليل، فاعليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.





وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أمس ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.





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