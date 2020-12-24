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تعليم

انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:49 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
بدأت منذ قليل، فاعليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أمس ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.


وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية بالكليات، موجهًا بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
انطلاق فعاليات انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
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