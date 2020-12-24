ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

4 قرارات حكومية لدعم السياحة فى مصر .. خبراء: اعانتنا على مواجهة تداعيات كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
وافق مجلس الوزراء على العديد من القرارات الدتعمة للقطاع السياحي لانقاذه من تداعيات جائحة كورونا ، ايمانا منه بأهمية ذلك القطاع الحيوي ذو العائد الاقتصادي السريع ، و الذى انهكه كوفيد 19 .

واشتملت موافقات مجلس الوزراء على ، ارجاء توقيع الحجز الاداري على المشروعات الفندقية و السياحية لمدة عام تنتهي 31 ديسمبر 2021 ، بالاضافة الى الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشات الفندقية و السياحية من يناير حتى ابريل 2021 والعديد من القرارات الاخري .

ويرصد صدى البلد اراء خبراء القطاع السياحي ، حول اهمية تلك القرارات على القطاع للخروج من ازمة جائحة فيروس كورونا بأقل الاضرار ..

قالت الاعلامية و الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي ، أن موافقات مجلس الوزراء تضمنت 4 قرارات هامة واصفه بانها مصيرية ، حيث خلقت نوع من الارتياح لدي جموع المستثمرين ، وتعين على عدم الدخول فى مرحلة الاغلاق او توقف المشروعات القائمة ، و تعد دفعة قوية للاستمرار .

أكدت العدوي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن موافقات الحكومة تعين القطاع السياحي على الخروج من ازمة وتداعيات جائحة فيروس كورونا ، التى تلوح فى الافق بزيادة فى الاعداد وفقا لارقام وزارة الصحة ، حيث ارجأت سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي ، وجدولة بعض الميديونيات والمستحقات على المنشات السياحية و الفندقية .

أشار عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، الى اهمية موافقات الحكومة ، واصفا انها حزمة قرارات داعمة للقطاع فى توقيت ذات صعوبة بالغة ، مؤكدا ان القطاع تضرر من انحسار الحركة السياحية ، وليس فى مصر فقط بل شمل العالم أجمع كما نري من تعليق رحلات طيران .

أوضح عبد الهادي لـ"صدى البلد" ، أن موافقات الحكومة تضمنت ارجاء توقيع الحجز الاداري على المشروعات الفندقية و السياحية لمدة عام تنتهي فى 2021 ، و هو الامر المحمود وسبب ارتياح بين جموع مستثمري القطاع السياحي ، ويؤكد ان الدولة داعمة دائما للقطاع السياحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نورا على تدعو العاملين بالسياحة للمشاركة بإيجابية فى انتخابات مجلس النواب

تشريعات وقوانين ولجان وزارية لصالح السياحة والاثار فى 2020

أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم والنهوض بالقطاع السياحي

إعفاءات وتأجيل مستحقات.. الحكومة توافق على 4 مقترحات لدعم قطاع السياحة وشركات الطيران

برلماني: الحكومة تقدم جرعة إنعاش للسياحة والطيران بقراراتها الجديدة

برلماني يطالب الحكومة بوضع حلول لمديونيات السياحة مع البنوك

ترشيحاتنا

بعد صراع مع كورونا.. أحمد شوبير ينعى رئيس نادي الزمالك

أخبار الرياضة.. رسالة مثيرة من أمير مرتضى لإدارة الزمالك.. أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. والغندور يوضح كواليس أزمة المستحقات بالزمالك

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

الحكومة تكشف حقيقة تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي بداية من الشهر المقبل

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها