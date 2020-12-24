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محافظات

إحالة 47 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بمركز الدلنجات في البحيرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


أسفرت الحملة عن المرور على 11 مصلحة حكومية بقرية مؤسسة البستان، وإحالة 46 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني أثناء المواعيد الرسمية للعمل، كما تلاحظ غلق 3 مراكز شباب ووحدة بيطرية ووحدة صحية  أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المقصرين.


وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.


كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.


أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنفا، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥ شكائر علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بأی وسيلة من وسائل الإعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


كما تم المرور على المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة بالمدينة.


يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - كفر الدوار - إدكو  - الدلنجات"، نفذت حملات مكبرة لإزالة جميع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية ورفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:

-  رفع ٤٤٣حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور.

-  رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو.

- رفع جميع الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات.


ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات" حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي "540 طنا بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طنا بالدلنجات - 96 طنا بوادي النطرون - 168 طنا بالمحمودية - 90 طنا ببدر - 135 طنا برشيد - 73 طنا بالرحمانية – 553 طنا بكفر الدوار - 175 طنا بكوم حمادة".


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتيريات بتطبيق جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي "كفر الدوار، دمنهور".


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