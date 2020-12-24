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محافظات

محافظ المنوفية: استمرار شن الحملات التفتيشية المكبرة بمركزي منوف وشبين الكوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية لرئاسة أشرف الليثي وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والجهات الأمنية حملة تفتيشية مكبرة بقرى طملاى ودبركى.

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانه داخل محلات الجزارة و ختمها بأختام مزورة وعرضها للبيع ، وتم التحفظ على ما يقرب  150كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها في هذا الشأن.

واستمرارا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بشن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم بضبط 61كجم لحوم منتهية الصلاحية و 120 صندوقا بلاستيكا به لحموم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وكذا تحرير (5) محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون علي الجميع و عدم التهاون مع المخالفين.

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