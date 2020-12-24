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برلمان

زراعة البرلمان تكشف أسباب انهيار أسعار البطاطس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:04 م
اسعار البطاطس
اسعار البطاطس
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عبد الرحمن سرحان
كشف النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أسباب الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البطاطس، خلال الفترة الأخيرة، حيث أرجع الانخفاض إلى استيراد كميات كبيرة من البطاطس وعدم وجود دراسة جدوى تتناسب مع حجم الإنتاج والاحتياجات.


وقال النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن انخفاض أسعار البطاطس أمر يتحمله مجلس المصدرين وجمعية البطاطس، وذلك بعد استيراد كميات كبيرة للغاية من البطاطس، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض، وإحداث فجوة كبيرة من وجودها في السوق.


وأضاف عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، أن الفلاح أصبح يعاني بشكل كبير للغاية، ولم يعد قادرًا على بيع المحاصيل الزراعية، ومنها البطاطس، متابعًا: "الفلاح يزرع المحصول ولا يستطيع بيعه، نتيجة العراقيل التي يتعرض لها".


وطالب النائب بفتح تحقيق مع المتسببين في انهيار أسعار البطاطس، وإحداث ضرر للفلاح، مشيرًا إلى ضرورة فتح تحقيق في مدى وجود ثلاجات من قبل المستثمرين لتخزين البطاطس، لأنه من الواضح أنه توجد أي أي دراسات للأمر ولا رقابة.


وشدد على ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني؛ وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها؛ كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.


كما ناشد النائب ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ووضع تسعيرة مسبقة للمحاصيل الزراعية.
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