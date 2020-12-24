خطة العمل المستقبلية لمركز "نور البصيرة" على طاولة رئيس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الثالث والموافقة على عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.





وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال وتوصل إلى عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق المجلس على اعتبار مركز نور البصيرة وحدة ذات طابع خاص تدار شئونه الإدارية بصفة مستقلة عن المدن الجامعية عدا الماليات، تعزيز المركز بالهيكل الإداري المطلوب ويتمثل في موظف إداري، وفني كمبيوتر، وعامل نظافة، إضافة إلى الموافقة على الانتقال إلى المقر الجديد للمركز فور الانتهاء من التجهيزات واستكمال التأسيس، وعمل الصيانة الدورية للطابعات بلغة برايل.





وأشار الدكتور عماد الصوينع، إلى أن أعضاء مجلس إدارة المركز وافقوا على زيادة موارد المركز بطرح مجموعة من الدورات التدريبية للجمهور في مجال الإعاقة البصرية بأجر رمزي، وأيضًا استصدار طابع بقيمة ٥ جنيهات لحساب المركز.





وأضاف أنه تم إعفاء جميع الطلاب ذوي الإعاقة من رسوم دورات التحول الرقمي، وطباعة جميع الأوراق الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسبي الأول بطريقة برايل، كما تم الاتفاق على عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا بطريقة مميكنة وبدون مرافق، وصرف خطوط هاتفية مزودة بخدمة الانترنت بالمجان لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة.



