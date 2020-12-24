خطة العمل المستقبلية لمركز "نور البصيرة" على طاولة رئيس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الثالث والموافقة على عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال وتوصل إلى عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق المجلس على اعتبار مركز نور البصيرة وحدة ذات طابع خاص تدار شئونه الإدارية بصفة مستقلة عن المدن الجامعية عدا الماليات، تعزيز المركز بالهيكل الإداري المطلوب ويتمثل في موظف إداري، وفني كمبيوتر، وعامل نظافة، إضافة إلى الموافقة على الانتقال إلى المقر الجديد للمركز فور الانتهاء من التجهيزات واستكمال التأسيس، وعمل الصيانة الدورية للطابعات بلغة برايل.
وأشار الدكتور عماد الصوينع، إلى أن أعضاء مجلس إدارة المركز وافقوا على زيادة موارد المركز بطرح مجموعة من الدورات التدريبية للجمهور في مجال الإعاقة البصرية بأجر رمزي، وأيضًا استصدار طابع بقيمة ٥ جنيهات لحساب المركز.
وأضاف أنه تم إعفاء جميع الطلاب ذوي الإعاقة من رسوم دورات التحول الرقمي، وطباعة جميع الأوراق الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسبي الأول بطريقة برايل، كما تم الاتفاق على عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا بطريقة مميكنة وبدون مرافق، وصرف خطوط هاتفية مزودة بخدمة الانترنت بالمجان لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة.
أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، منذ قليل، النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ داخل ١٧ كلية، ليكون غدًا الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر ختام ماراثون الانتخابات باختيار رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب محمود حربي بكلية التربية فاز بمنصب رئيس الاتحاد والطالب أحمد عبد الناصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفى كلية العلوم فاز الطالب وليد صفوت بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب علي عادل بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية الآداب فاز الطالب أبانوب جورج بمنصب رئيس الاتحاد والطالبة سماح السيد بمنصب نائب رئيس الاتحاد، مضيفًا أنه حصل الطالب محمود أبو الوفا بكلية التجارة على منصب رئيس الاتحاد والطالب محمد حمادة على منصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية الطب البشري فاز الطالب محمد أحمد برئاسة الاتحاد والطالب عبد العزيز مصطفي نائباََ له.
وأوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب، أنه فاز الطالب طارق يحيي بكلية الزراعة بمنصب رئيس الاتحاد والطالب عبد الرحمن شريف نائباََ له، وفي كلية التمريض فاز الطالب محمد جمال برئاسة الاتحاد، و الطالب عبد الله علي نائباََ له، أما بكلية تكنولوجيا التعليم انُتخب الطالب حسن عبد الفتاح رئيساََ، والطالبة إسراء محمد نائبة له، مضيفًا أنه حصل الطالب سيف الله عبد العاطي بكلية الهندسة علي منصب رئيس الاتحاد والطالب عمرو عبد الوهاب بمنصب النائب، وفي كلية الطب البيطري فاز الطالب كريم علاء بمنصب رئيس الاتحاد والطالب محمد رجب انُتخب نائباََ له.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن كلية التربية الرياضية فاز فيها الطالب عمر علي بمنصب رئيس الاتحاد والطالب حمادة أحمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد ، وبكلية الصيدلة فاز الطالب عمر عصام برئاسة الاتحاد والطالبة إسراء عبد الناصر نائباََ له، أما بكلية الحقوق فاز الطالب إسلام علي برئاسة الاتحاد والطالب محمد إسماعيل بمنصب النائب، وبكلية الألسن حصد الطالب مهاب محمد منصب رئيس الاتحاد والطالب محمد طلعت منصب نائب رئيس الاتحاد.
وبالنسبة لكلية الآثار ،انُتخب بها الطالب عبد الرحمن محمد رئيساََ للاتحاد، والطالب أحمد سيد نائباََ له، كما فاز بكلية الحاسبات والمعلومات الطالب محمود عبد الرحيم بمنصب رئيس الاتحاد والطالب زياد بهاء الدين بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية التربية النوعية حصل الطالب محمد عمر على رئاسة الاتحاد، والطالبة مني عاطف نائباََ له.