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الصحة: تواجد مضادات التجلط والكورتيزون فى أول برتوكول لشهر مارس2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:35 م
الدكتورة جيهان العسال،
الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرو
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنها تتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسن حسنى والأستاذ الدكتور محمد حسانى، على تواجدهم وجهودتهم  فى توفير علاج فيروس كورونا، وخاصة للحالات الحرجة من مصابى الفيروس، منوها إلى أن تم تشكيل اللجنة للبروتكول علمى للفيروس فى شهر مارس 2020، حيث أنها تمت وضع أول خطة علاج المرضى،  وذلك لأن  مصر كانت لم تمتلك المعلومات الكافية لمواجهة هذا الفيروس، ومن ثم قامت مصر بالتواصل مع العديد من الدول التى واجهت هذا الفيروس قبل مصر بحوالى شهرين،  حيث أنها تواصلت بالفعل مع الصين وإيطاليا وغيرهم من الدول، وهذا هو العامل الأساسى فى وضع أول بروتوكول الأول الذى بدأ بتعريف الحالة، تقسيم الحالة حسب شدتها ضعفة أو متوسطة أو قوية.

وأضافت جيهان العسال، خلال مؤتمر صحفى لوزراة الصحة بشأن إصدار بروتوكولات علاج كورونا، الذى يشمل مضاد التجلط والكورتيزون، حيث قامت الصحة بإستخدامه بالرغم من تحذيرات الدولة من استخدامه، ومن هنا بأ البروتوكول الأول لعلاج فيروس كورونا الذى بدأ تطبيقه بشكل كبير، موضحا أنه يشمل العديد من الفيروسات، وتوجد بعض المضادات الحيوية التى خصصت لأشخاص معينة وأوقات معينة للممرضى، فأدت إلى عدم مواجهة الدولة المصرية أى أزمات لتلك الأدوية.  إضافة إلى وجود مضاد ليبونافير ليكون بديل للحالات الت لا تصلح لتناول بعض المضادات الحيوية.

وأشار حسن حسنى، إلى أن أوضح، وزارة الصحة قامت بأكبر دور خلال أزمة كورونا وهو دراسة الأدوية ومدى إجابيتها، معقبا: قمنا بإنشاء مركز أبحاث للتأكد من فاعلية الأدوية.




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