لجنة كورونا: بروتوكول نوفمبر تم إعداده بشكل استباقى وانخفضت فيه حالات الوفاة





وأضافت "جيهان"، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بشأن جهود اللجنة العملية فى إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أنه تم العمل على بروتوكول نوفمبر قبله بشهرين، موضحة أن البروتوكول كان استباقيا.





وتابعت أنه تم تغيير مضادات الفيروسات خلال فترة بروتوكول نوفمبر، لافتة إلى أنه تميز بتعريف حالات كورونا وتقسيمها بحالات اشتباه أو حالات مؤكدة، كما ان البروتوكول تم إعداده بشكل استباقى وشهد تغيرات كثيرة.













قالت الدكتورة جيهان العسل، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه كان هناك تغيرات مهمة فى الحالات الخاصة ببروتوكول نوفمبر، مشيرة إلى أن أعداد الحالات فى تلك الفترة بدأت تنخفض وكانت الأمور أهدى من سابقها.