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حوادث

صاحب شركة يستغل فتاتين في الأعمال المنافية للآداب على الإنترنت

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية" ، سيدتان) بدائرة قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، وذلك حال قيام الأول بتسهيل واستغلال السيدتان فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت - 2هاتف محمول "يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم") .

وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية بإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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