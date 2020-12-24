الصحة: تلقينا 69 بحثا خاصا بفيروس كورونا الفترة الماضية

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن أزمة كورونا أثبت للعالم كله أهمية البحث العلمي والدوري، معقبة: وزيرة الصحة كانت دائما تحرص على التواجد العلمي كـ جزء أساس في اللجان المشكلة لمكافحة كورونا.



وأضافت "عاصم" خلال المؤتمر الصحي المنعقد من قليل، أن وزارة الصحة تعد كنز من حيث البيانات المتواجدة لديها، والتي تساعد على إتخاذ القرار على المستوى المحلي والعالمي.





وأشارت إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي، معنية بمراجعة الأبحاث ومقترحات الأبحاث، من أجل دراسة من الناحية العلمية والأخلاقية.





وأوضحت، عامل الوقت خلال أزمة كورونا كان يلعب دور أساسي خلال أزمة كورونا وتعديلات الأبحاث الخاصة بكورونا، منوة إلى أن كل التعاملات أصبحت تتم إلكترونيا.



وتابعت: لجنة أخلاقيات البحث العلمي تلقت 69 بحث خاص بفيروس كورونا الفترة الماضية، من مجموع 284 بحث، متابعة: متوسط أيام العمل بين الجنة والقرارات يتراوح بين 7 أيام.



