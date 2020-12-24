وليد نجا يكتب: رحلة عبر الزمن وحصاد 2020

رغم تسارع الأحداث وسرعة وتيرتها في عام 2020 علي كافة المستويات والأصعدة محليا وإقليميا ودوليا ورغم مرارة الألم من جراء تفشي فيروس كرونا المستجد وفقدان الكثير من الأحبة إلا أنه دائما الرضا بقضاء الله مع العمل والأخذ بالأسباب يحول المحنة إلي منحة إلهية ومن تلك المعطيات وجب علينا جميعا أن نعيد علاقاتنا مع الله سبحانة وتعالي فحياتنا عبارة عن عبادات وماديات نؤمن بقضاء الله ونعمل ونجتهد ونأخذ بالأسباب وأسمحوا لي أحبتي أن أخذكم في رحلة سريعة عبر الزمن للحديث عن حصاد عام 2020 وسوف نتحث في عدة محاور:





إقتصاديا: يعاني الأقتصاد العالمي حالة من الأنكماش نتيجة تفشي فيرس كرونا المستجد جميع دول العالم أدركت شعوبها أهمية أمتلاك حكوماتها لمقومات إقتصادية تحقق لها الأكتفاء الذاتي دون الإعتماد علي الخارج وتمثل جمهورية مصر العربية كأحد الأقتصادات الناشئة نموذجا للرؤيا المسقبلية فتحولت من عام 2014 من الأستيراد العشوائي إلي الأنتاج طبقا لمخطط تنموي في أطار خطة تنموية 2030 مع تحديد مهام ملزمة في تكامل وتنغانم مع كافة المؤسسات بعيدا عن العشوائية والشو الأعلامي والشعبية الزائفة فنلحكم ضمائرنا فلولا تحرير سعر الصرف وأسعار المنتجات البترولية وغيرها في أطار السعر العادل رغم قسوة تلك القرارات وتحملها شعب مصر ثقة في قيادتة السياسية رغم تحريض أهل الشروأصبح واضحا لجميع أن المشروعات الأقتصادية والزراعية والصناعية وبناء مدن جديدة لم تكن أهدارًا بل أعمارًا وضرورة حتمية تأخرت كثيرا ومن يختلف معي أرحب بة في مناظرة علمية محكمة فتلك خلاصة بحث علمي وطبيعتي لاتؤمن بالحب ولا الكرة في الوصول للحقائق.

دبلوماسيا: أعادت مصر شبكة علاقاتها مع دول العالم وأعادة صياغة علاقاتها وقوتها بإستخدام القوي الذكية التي أعادت بها ترتيب القوي الإقليمية وتعمل الدبلوماسية المصرية بتناغم يمثل العقل الجمعي للدولة الذي يدرك جيدا طبيعية التحركات الداعمة والمعادية علي الساحة الدولية والإقليمية ويمتلك معلومات حقيقة عن كافة الأزمات والأضطرابات في العالم والمنطقة وتمثل زيارة القيادة السياسية التي ترتكز علي شعبية جارفة في مصر لفرنسا نموذجا لنضج ورقي الدبلومسية المصرية .





إجتماعيا :أدرك الجميع في مصر والعالم نعم الله سبحانة وتعالي علية وأن الصحة والستر والأمن هو أثمن مايمتلكة الأنسان وهنا أتذكرمقولة رسول الله صلي الله علية وسلم في فتح مكة" من دخل بيتة فهو أمن" فلم ندرك معناها ونتلذذة إلا بعد مرورنا بتجارب الفوضي والتخريب فماذا تكون فائدة الأموال والقصور وقدوقفنا جميعا عاجزين أمام فيرس لايري بالعين المجردة ورغم أرتفاع تكاليف المعيشة وجهود الدولة في توفير المنتجات الزراعية والغذائية وتوفرها إلا أننا أدركنا جميعا أن الصحة والستروالأمن قمة النعم.





عسكريا: اثبتت الأحداث أن إمتلاك القوة العسكرية ضرورة حتمية في عالم مضطرب وأن خطط التسليح المصرية قد وضعت طبقا لرؤية مستقبلية مبنية علي دراسات وسيناريوهات مستقبلية وأن كافة الأصوات المناهضة لصفقات التسليح المصرية تمثل رؤية أعداء مصر من أهل الشر الذين يعلمون جيدا قيمة وقامة خير أجناد الأرض الذين يرفعون شعار يد تبني ويد تحمل السلاح تحية واجبة من شعب مصر إلي أبنائهم وأخوتهم وقادتهم وعلي رأسهم قيادتنا السياسية القائد الأعلي للجيش المصري.



