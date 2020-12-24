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حوادث

سيدة تستدرج شابًا وتجبره على توقيع إيصالات أمانة بمساعدة أشقائها بالإسماعيلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إحتجاز أحد الأشخاص بالإسماعيلية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول أبلغه خلاله باحتجاز شقيقه وطلب منه مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية توصلت جهوه إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء (سيدة ، سائقَين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه وتبين أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وبمناقشة المجنى عليه قرر بقيام السيدة باصطحابه لمحل إقامتها بزعم توفير فرصة عمل له بمدينة الإسماعيلية فوجئ بوجود شقيقيها وقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات واقتياده إلى شقة ملك أحدهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والإتصال بالمبلغ وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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