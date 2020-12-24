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الصحة: تسجيل بيانات أكثر من 15 الف مريض بفيروس كورونا.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية، إنه فور انتشار فيروس  كوفيد -19 كان هناك العديد من الاسئلة فى بدايته لذلك تم تنظيم نظام اليكترونى خاص بكورونا ومستشفيات العزل، لافتة إلى انه تم تسجيل بيانات اكثر من 15 الف مريض بفيروس كورونا من محافظات مصر المختلفة ومن داخل مستشفيات العزل.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن مصر شاركت فى التجارب السريرية الخاصة بفيروس كورونا، منوهًا بأن نتائج البرتوكول المصرى جاءت جيدة جدًا، مؤكدة أنه تم عمل تحليل مرحلى للبيانات والمعلومات وذلك بالتباديل والتوافيق.

وتابعت أن الخطورة عالية على اصحاب الأمراض المزمن والذين سيكون لهم الاولوية فى الحصول على اللقاح، موضحة أنه أصبح لدينا كوادر مصرية بوزارة الصحة يمكنها ترتيب تجربة علمية شاملة.

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