ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المقلدة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية، تخصص في ترويج العملات الوطنية المقلدة.





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير وقسم شرطة أول الإسماعيلية "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في العملات الوطنية المقلدة، متخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "عملات محلية مقلدة")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتحصلهما على العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بغرض ترويجها، حيث تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.





واتُخذت الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة.