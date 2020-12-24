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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:01 م
وكالات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة). 

كما سجّلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1880 دولارا. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.68 دولار للأوقية. والبلاتين 0.5 بالمئة إلى 1019.59 دولار، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2325.55 دولارًا. 
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