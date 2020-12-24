أسماء المرشحين لرئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه للعام الدراسى

بدأ منذ قليل الترشيح على منصب رئيس اتحاد جامعة القاهرة وتم الترشح طالبين فقط وهما عبدالرحمن سعيد محمد الفرقة الرابعة جامعة الاثار وهو رئيس اتحاد كلية الاثار .
و قام الطالب مؤمن أشرف سعيد كلية الحقوق لمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة .
كما تم الترشح لمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة ، ال طالبة خلود خالد كلية التجارة .
وتم ترشح الطالبة حسناء ابو فندود ، رئس اتحاد كلية الطفولة المبكرة الى منصب نائب رئيس اتحاد جامعة القاهرة للعام الدراسى جامعة القاهرة .
بدأ منذ قليل ، فاعليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.
وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أمس ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس ، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.