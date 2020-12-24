فوز الطالب مؤمن أشرف بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

فاز الطالب مؤمن أشرف بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد فوز الأصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

وحصل الطالب مؤمن أشرف بكلية الحقوق على ٢٩ صوتاً، فيما حصل الطالب عبد الرحمن سعيد على 6 أصوات فقط من عدد الأصوات التى شاركت فى الانتخابات الطلابية .