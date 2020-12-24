جامعة الأزهر: سحب موافقات تحويل طلاب زراعة أسيوط إلى القاهرة وعودتهم في الفصل الثاني

عرض الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موضوع طلاب كلية الزراعة بأسيوط على مجلس الجامعة خلال انعقاده اليوم، الخميس.









وقرر مجلس الجامعة تحويل المتسبب في المشكلة للتحقيق، ووافق على أن يؤدي هولاء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة،وفي لجان منفصلة وخاصة بهم، مع الالتزام بأرقام جلوسهم الصادرة من الكلية التي تم ترشيحهم إليها والمقيدون بها بأسيوط أو فصول السادات؛ مراعاة لمصلحتهم، على أن يعود هولاء الطلاب إلى كليتهم بأسيوط بداية من الفصل الدراسي الثاني.









كما قرر مجلس الجامعة سحب الموافقات على تحويلهم لصدورها دون اكتمال شرط التحويل.











وأوضح مجلس الجامعة أن تحويل الطلاب من كلية إلى أخرى مرتبط بشروط، أهمها: حصول الطالب الراغب في التحويل على الحد الأدنى لدرجات للكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية.







