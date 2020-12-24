الصحة: السيدات ممن أنجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن الوزارة قامت بعمل دراسات بيئية في العديد من دول العالم، من أجل رصد حالات فيروس كورونا ومدى تأثرها بالمناخ والعادات الخاصة بتلك البلاد والأماكن.





وأضافت "عاصم" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، أن وزيرة الصحة دائما ما تشدد على ضرورة ربط البيانات المختلفة في مصر بفيروس كورونا، معقبة: نتيجة ربط البيانات أوضح أن هناك ترابط طردي واضح بين عدد الوفيات وأصحاب الأمراض المزمنة.









وتابعت: الوزارة استطاعت ربط صحة المرأة بعدد الوفيات، حيث وجد أن عدد السيدات التي أنجبت أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن وزيرة الصحة أقرت باستحداث اقسام الأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.



