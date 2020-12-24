مع اقترابها من تحقيق 500 مليون مستخدم.. تيليجرام تخطط لتحقيق الدخل بدءا من 2021

صرح رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف Pavel Durov، مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram قائلا: "إن منصة التراسل تقترب من 500 مليون مستخدم، لذا تخطط الشركة لتحقيق الدخل اعتبارا من العام المقبل للسماح للمنصة بإبقاء أعمالها قائمة".





وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، قال دوروف : "إنه قام شخصيا بتمويل الأعمال التجارية البالغة من العمر سبع سنوات حتى الآن، ولكن مع اتساع نطاق الشركة الناشئة، فإنه يبحث عن طرق لتحقيق الدخل من خدمة الرسائل الفورية"، وأضاف: "أن مشروع بحجمنا يحتاج على الأقل بضع مئات من ملايين الدولارات سنويا لمواصلة العمل".









وستقدم الخدمة، التي تجاوزت 400 مليون مستخدم نشط في شهر أبريل من هذا العام، منصتها الإعلانية الخاصة للقنوات العامة الفردية، بحيث تكون سهلة الاستخدام وتحترم الخصوصية وتتيح لـ "تيليجرام" تغطية تكاليف الخادم.





وكتب دوروف عبر قناته على تيليجرام.: "إذا قمنا بتحقيق الدخل من القنوات العامة الفردية الكبيرة عبر منصة الإعلانات، فإن مالكي هذه القنوات يحصلون على حركة مرور مجانية بما يتناسب مع حجمها"، وقال أيضًا:"إن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها لـ "تيليجرام" تحقيق الدخل من خدمتها هي من خلال الملصقات المميزة ذات الميزات التعبيرية الإضافية، بحيث يحصل الفنانون الذين يصنعون الملصقات من هذا النوع الجديد على جزء من الربح".





وكان بعض المحللين يأملون في أن تتمكن تيليجرام من توليد الإيرادات من خلال مشروعها المميز لتقنية البلوك تشين، لكن بعد عدة تأخيرات ومشكلات تنظيمية، قالت المنصة في شهر مايو: إنها قررت عدم الاستمرار في المشروع"، وذلك بعد أن جمعت الشركة المالكة للمنصة وقرها دبي 1.7 مليار دولار من المستثمرين خلال عام 2018، لاستثمار في عملتها الرقمية المعروفة باسم "الجرام gram".





ويمكن أن تضم قنواتنا العامة الضخمة من شخص إلى متعدد الملايين من المشتركين في كل منها وهي أشبه بخلاصات تويتر Twitter، وفي العديد من الأسواق يعرض مالكو هذه القنوات الإعلانات لكسب المال، ويستخدمون أحيانا المنصات الإعلانية التابعة للجهات الخارجية، والتي تظهر على شكل رسائل العادية، وغالبا ما تكون رسائل مزعجة بالنسبة لبعض مستخدمي الإنترنت.





وأشار دوروف قائلا: "إلى إن جميع الميزات الحالية تظل مجانية، مضيفا أن" تيليجرام" ملتزمة بعدم تقديم الإعلانات في الدردشات الفردية أو الدردشات الجماعية، لأنها "فكرة سيئة".





وبدءا من العام المقبل، ستبدأ شركة تيليجرام بتحقيق الإيرادات، وقال دوروف: "سنفعل ذلك وفقًا لقيمنا والتعهدات التي قطعناها على أنفسنا على مدار السنوات السبع الماضية".





الجدير بالذكر أن خدمة المراسلة الفورية "تيليجرام"، قدمت مؤخرا ميزة جديدة للمحادثات الصوتية الجماعية، وتدعم ميزة الدردشات الصوتية الجديدة للمجموعات والتي تشبه في طريقة عملها الغرف التي تعمل دائمًا في Discord بضعة آلاف من المشاركين في نفس الوقت.