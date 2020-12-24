إرجاء سداد رسوم المراسي النيلية.. المنشات الفندقية: جاءت فى توقيت حرج لإنقاذ القطاع من تداعيات كورونا

قال هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشات السياحية ، أننا نادينا وزارة السياحة والاثار بتأجيل بعض الرسوم الخاصة بالفنادق العائمة و الثابتة ، وذلك لدعم صناعة الفندقة و الاستثمار الفندقي ، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .





أكد الشاعر فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ارجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي، جاء فى توقيت صحيح، مع انحسار فى حركة السياحة القادمة الى مصر، نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة.





ووصف عضو مجلس ادارة غرفة المنشات الفندقية، الى إرجاء سداد بعض الرسوم الخاصة بالمراسي النيلية للفنادق العائمة، جاء فى توقيت حرج تعانى من الفنادق بسبب جائجة كورونا، والتى عاني منها كافة القطاع السياحي العالمي .





يذكر أن وافق مجلس الوزراء على إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى فى 31 ديسمبر 2021 و الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.



