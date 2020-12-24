مصرع عنصر إجرامى متهم بقتل مواطن فى مواجهة رجال الشرطة بأسيوط





تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص أنه أثناء قيادته دراجة نارية "ملكه" يستقلها برفقته (أحد الأشخاص) وسيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز ، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بحوزة أحدهم (بندقية آلية) بإستيقافهما محاولين سرقة الدراجة النارية قيادته كرهًا عنهما ولدى قيام مرافقه بمقاومتهم أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه فأودت بحياته إثر إصابته بالرأس وإستولوا على الدراجة النارية وهربوا وتمكنه من الفرار .





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة

البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، سبق إتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضايا "سرقة- سلاح- مخدرات"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين بمكان إختبائهم بمنطقة جبلية بدائرة المركز بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وهروبهم إلى المنطقة الجبلية وبتمشيط المنطقة تبين مصرع أحدهم وضبط بجوار جثته (بندقية آلية – 5 خزينة - عدد من الطلقات - الدراجة النارية المُستولى عليها) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان .