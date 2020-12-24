بث مباشر من مطار القاهرة.. وصول البطل العالمي بيج رامي من نيويورك

حرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري، علي تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل بثًا مباشرًا لوصول البطل العالمي المصري رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي Big Ramy، الذي يصل قادما من نيويورك، ظهر اليوم، الخميس، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.





وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بيج رامي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986 وسط أجواء احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات، خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب.











ويستقبل رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، وإسلام قرطام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.









وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.









وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.







