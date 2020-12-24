ضبط 10 طرب حشيش بحوزة شخصين بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج عقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط (10 طرب لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال ترددهما على دائرة المركز للإتجار فـى المواد المخدرة .
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطمها الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لاستخدامه فى تقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .