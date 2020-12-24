المحاضرات والكتب مجانا.. الصحة تعلن بدء منصة تعليم إلكتروني للأطباء

أعلن الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني، اليوم الخميس، عن فتح منصة تعليم إلكتروني، والتي اعتبرها إنجازًا لوزارة الصحة.









وقال "كمال"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الخميس، إنه من خلال المنصة سيكون هناك حساب لكل طبيب مصري على "الإل إم إس"، موضحًا أنه من خلالها يستطيع الدخول على المنصة وسماع المحاضرة ويؤدي امتحانات وتنزيل الكتب والمجلات العالمية مجانًا.









وأضاف أنه يجري تنسيق مع أعضاء اللجنة العلمية لفيروس كورونا وتسجيل المحاضرات مع أعضاء اللجنة القومية للأمراض غير السارية ومبادرة لصحة المرأة، ما يدل على التعاون.