الأمم المتحدة تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وترفض اتفاق أردوغان والسراج





من جانبها، أكدت مصادر يونانية لوكالة أنباء أثينا - مقدونيا (AMNA) أن نشر الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب تأخير نشر الاتفاق الموقع بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها" اتفاق أردوغان- السراج"، هو "نجاح دبلوماسي".









وأضافت المصادر نفسها أن ذلك جاء نتيجة جهد طويل من قبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي يجري اتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشكل دائم.









سيتم نشر اتفاقية مماثلة موقعة مع إيطاليا بمجرد دخولها حيز التنفيذ. هذا أيضًا وأكدت وكالة الأنباء اليونانية أن هذه أول اتفاقية بحرية يونانية يتم الاعتراف بها منذ حوالي أربعة عقود، كما