نسرين طافش تغني ترنيمة "أومن" لفيروز

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن صدور كوفر لترنيمة "أومن" للفنانة فيروز بصوتها، للاحتفال بنهاية العام وقدوم العام الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت نسرين طافش صورة لها ممسكة بورقة شجر في يدها، وظهرت باطلالة جميلة وناعمة، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفها.

وعلقت نسرين طافش علي الصورة كاتبة: "هديتي لكم مع اقتراب نهاية العام، ترنيمة اعشقها لفنانة استثنائية بكل المعاني السيدة فيروز .. كوفر ترنيمة أومن بصوتي على قناتي الرسمية في اليوتيوب .. الرابط في البايو سلام حب نور و أمان للجميع و انتقال يسير إلى احتمالنا الأجمل".

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.



