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مساعد وزير الصحة: تخصيص مستشفيات الحميات لعلاج مصابي كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:11 م
إيهاب كمال، مساعد
إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني
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ياسمين القصاص

قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن منذ تم تكليفه بتولى مسئولية التدريب فى وزارة الصحة، قام برفع كفاءة المستشفيات والطاقم الطبى، لتكون الدولة عل استعداد تام فى مواجهة فيروس كورونا، وتم تحويل مستشفيات الحميات الى أماكن عزل لمواجهة فيروس كورونا"

وأضاف إيهاب كمال، خلال مؤتمر صحفى لوزراة الصحة بشأن إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أن وزارة الصحة  قامت بتدريب 25.307 ألف طبيب،  من ضمنهم 21.779 ألف طبيب فى التعليم عن بعد، إضافة إلى 3528 ألف طبيب تلقوا دورات تدريبية عملية داخل المستشفيات، والمراكز الطبية والطوارئ.

وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أن تم تدريب حوالى 1119 صيدلى، ومنهم 782 تم تدريبهم عن بعد، وأيضا 337 تم تدريبهم عن طريق الدورات التدريبية العملية.

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