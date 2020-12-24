رجل وزوجته ينصبان على عدد من المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وزوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون .





أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى والمقاولات العامة.. مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، ألا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.