ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشركة العربية للأدوية: لدينا مخزون مواد خام للتصنيع يكفي 12 شهرًا.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للادوية، إن صناع الدواء استطاعوا تلبية احتياجات برتوكولات العلاج لفيروس كورنا المختلفة وكنا في حاجة أن نؤمن احتياجات السوق من الادوية الاساسية وادوية الامراض المزمنة وكان محور هام، كما كنا نعمل على تأمين العاملين فى قطاع الدواء ضد الاصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة ألفت غراب، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة والتنسيق مع هيئة الدواء وامنا احتياجاتنا من المواد الاساسية، مؤكدة أن لدينا مخزون مواد خام لتصنيع الادوية يصل إلى 12 شهرًا.

وتابعت: بدانا عمل ورديات اضافية لتحقيق نوع من الامان للعاملين والحرص على التباعد مما استطعنا توفير احتياجات برتوكولات علاج فيروس كورونا واحتياجات السوق من الأدوية.

وأشارت إلى أن كل ادوية برتوكول علاج فيروس كورنا مصرية 100% وانتجنا فى بعض الشركات أدوية فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدواء: ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

شعبة تجار الأدوية: الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9 إلى 12 شهرًا

شعبة الأدوية: مصر تستهلك 500 مليون كمامة سنويا بخلاف تدخل الدولة بعد كورونا

النيل للأدوية: الشركة تمتلك مواد خام تكفي لإنتاج أدوية لمدة 6 أشهر.. فيديو

الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية استعدادا لموجة فيروس كورونا الثانية

ترشيحاتنا

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

نائب رئيس الزمالك: مستعد أسيب النادي والمستشار البكري يعيش

قرار عاجل بشأن جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

تجنب سحب تراخيص سيارتك.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة