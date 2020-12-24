الشركة العربية للأدوية: لدينا مخزون مواد خام للتصنيع يكفي 12 شهرًا.. فيديو

قالت ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للادوية، إن صناع الدواء استطاعوا تلبية احتياجات برتوكولات العلاج لفيروس كورنا المختلفة وكنا في حاجة أن نؤمن احتياجات السوق من الادوية الاساسية وادوية الامراض المزمنة وكان محور هام، كما كنا نعمل على تأمين العاملين فى قطاع الدواء ضد الاصابة بفيروس كورونا.





وأضافت الدكتورة ألفت غراب، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة والتنسيق مع هيئة الدواء وامنا احتياجاتنا من المواد الاساسية، مؤكدة أن لدينا مخزون مواد خام لتصنيع الادوية يصل إلى 12 شهرًا.





وتابعت: بدانا عمل ورديات اضافية لتحقيق نوع من الامان للعاملين والحرص على التباعد مما استطعنا توفير احتياجات برتوكولات علاج فيروس كورونا واحتياجات السوق من الأدوية.





وأشارت إلى أن كل ادوية برتوكول علاج فيروس كورنا مصرية 100% وانتجنا فى بعض الشركات أدوية فيروس كورونا.