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إيهاب كمال: إدراج 72 تخصصا داخل الزمالة المصرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:14 م
الدكتور إيهاب كمال،
الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني، إن الزمالة المصرية دائما ما يطلق عليها الذرع العلمى بوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أنه تم إدراج 72 تخصص داخل الزمالة المصرية، بالإضافة إلى توفير 8000 فرصة تدريب داخل المستشفيات الخاصة بالوزارة.

 وأضاف الدكتور ايهاب كمال، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، نتبنى مشروع انشاء وحدة علاجية فى جميع مستشفيات التغذية وذلك لا يقل اهمية عن الازمة اكتشاف علاج لفيروس كورونا، منوهًا بأنه تم تدريب 485 طبيب بمستشفيات الحميات والعزل، كما تم اختبار عدد من الأطباء للتدريب اونلاين على برتوكول العلاج الخاص بكورونا.

وتابع بدأنا تدريب الاطباء على البحث العملى وتحليل البيانات والقدرة على تحليل اعراض المرضى وعمل عرض للحالات، مشيرًا إلى أن مستشفيات الحميات تحولت لنقط بحثية لمواجهة فيروس كورونا.



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