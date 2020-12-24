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رياضة

الاتحاد السكندري ينعى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:39 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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حسام الحارتي

نعي محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.

 داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


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