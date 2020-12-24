الاتحاد السكندري ينعى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك





نعي محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.





داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».



