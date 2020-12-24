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أخبار البلد

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يواصل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة جهوده لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للشاكيات من خلال بناء قدرات العاملين به .. وذلك فى إطار برنامج "خلق فرق عمل متخصصة بمكتب شكاوي المرأة" والذى يستهدف تشكيل عدد 14 فريق عمل متخصص بالمكتب ، و يكون كل فريق معني بإدارة ملف محدد ضمن تصنيفات تدخلات مكتب شكاوي المرأة.

وفى هذا السياق بدأ المكتب بتنظيم ثلاثة جلسات عمل للعاملين به من محامين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ، وجاءت الجلسة الأولي لفريق عمل ملف الحماية الاجتماعية برئاسة الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ، و شهدت حضور الدكتور عبدة عشري الأستاذ بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية والاستاذة كانزي قاسم مسئولة ملف الحماية الاجتماعية وفريق عمل الملف من المكتب.

‎فيما جاءت الجلسة الثانية حول فريق عمل مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحضور السيد المستشار محمد ابو شيليب القاضي بالمحكمة الاقتصادية وأ. ولاء سليم .مسئولة ملف مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمكتب وفريق العمل الملف من المكتب
وناقشت الجلسة الثالثة  فريق عمل مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتميز والحرمان من ممارسه الحقوق،
‎وشهدت حضور السيد المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة وأ. احمد جمعة المحامي الداخلي بمكتب شكاوي المرأة ومسئول ملف العنف بالمكتب وأ. ولاء سليم الداعم الفني للملف وفريق عمل الملف من المكتب

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا
مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا
مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا
مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا
مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا
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