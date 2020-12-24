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تعليم

بعد افتتاحه ضمن مشاريع الخطة الإستراتيجية لجامعة حلوان.. تعرف على تفاصيل معامل الاتصالات والإلكترونيات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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كريم ناصر
افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مؤخرًا مشروع تطوير معامل الاتصالات والالكترونيات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،  و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان ، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد عبد الحليم

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وقد أقيم هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة تطوير كلية الهندسة بحلوان والتى تتم في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، وتاتى أهمية هذا المشروع في كونه يستهدف تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس بمعامل الاتصالات والالكترونيات لصقل مهاراتهم العملية لإعداد خريج منافس يتمتع بمهارات متميزة بما يساعد على تعزيز الوضع التنافسي للكلية، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة هذه المعامل في الأبحاث التطبيقية التي تغطي العديد من المجالات في الدراسات العليا 

 وقد تم خلال هذا المشروع تطوير البنية التحتية للمعامل الاتصالات والالكترونيات بالكلية لتوفير بيئة عمل آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كما تم تجهيزالمعامل بأحدث شبكات الاتصالات والمعلومات والأجهزة الحديثة والتي تساعد على تطبيق الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، ومن ثم تم تجهيز هذه المعامل باحدث أجهزة القياسات والتجارب العلمية الحديثة والتي تجعل من قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وكلية الهندسة بحلوان من أوائل كليات الهندسة على مستوى الجمهورية التي تمتلك مثل هذه المعامل الحديثة والمتطورة. 

وجدير بالذكر ان هذه المعامل تغطى الجانب العملى الخاص بمقررات الاتصالات الالكترونيات والتي تخدم طلاب مرحلة البكالوريوس باقسام الكلية المختلفة "قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم والهندسة الطبية الحيوية وهندسة  القوى والآلات الكهربية والهندسة الميكانيكية". 
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