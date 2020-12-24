مصادر: زوجة رئيس الزمالك و3 من أبنائه لن يحضروا جنازته لهذا السبب

لن تتمكن زوجة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك الذى وافته المنية اليوم من حضور جنازته بسبب إصابتها بنفس الفيروس .





وكشفت مصادر قريبة من عائلة المستشار أحمد البكري أن زوجته تعانى من حالة حرجة بسبب إصابتها بفيروس كورونا وثلاثة من أبنائه الأربعة بعانون من التعرض للإصابة بالفيروس اللعين ولن يحضروا جنازته وهم نجله ياسين ونجلته الدكتورة الجامعية والأخرى فى النيابة الإدارية.





وكتبت نانسي البكري ابنة المستشار أحمد البكري الرئيس المؤقت السابق لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمه الله، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





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وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.





وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.





وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد