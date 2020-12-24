راشد الماجد وماجد المهندس يشعلان السوشيال ميديا.. لهذا السبب

تصدر كل من الفنان راشد الماجد، وماجد المهندس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورهما سويًا في أمسية غنائية ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي ينظمها حساب وزير الثقافة السعودي عبر "إنستجرام" تحت عنوان "ضيف بدر".
راشد الماجد وماجد المهندس يغنيان محسود لـ عمرو دياب
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لراشد الماجد، وماجد المهندس، وهما يغنيان أغنية "محسود" للنجم عمرو دياب، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي المستشار تركي آل الشيخ، وكان من أبرز تعليقاتهم: "حلوين في اللهجة المصرية - الله الله علي حب الناس - ماجد المهندس الصوت الرائع، أحسنت".
تفاصيل أغنية محسود لـ عمرو دياب
حقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعد 5 أيام من طرحها.
"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".
أعمال راشد الماجد
حققت أغنية «ولهان» للفنان راشد الماجد، أكثر من 44 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 11 يوليو الماضى.
وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: «تضيق.. وأمِـدّ النـظر للسمـا فــوق.. وأهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك.. لاْ انت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك.. ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق.. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك.. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق.. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك».
«ولهان وإن داريت يفضحني المـوق.. واحشني كلّك.. إنت وعْيوبك أفداك.. لين امتليت امن الوَلَه قلب وعْروق.. والأرض ما شالت أحاسيس مضناك.. إن كان بُعدِك حلم.. صَحـّيني وآفوق.. وإن كان بـه غيري أحد.. كيف نسّاك.. حبّ ٍأبد ما حَبـّه عاشـق لِـمعشـوق.. وْرمز اللي لين اليوم قلبه إيـْتحرّاك.. تدري كِثِر ماني من البُعـْد مخنـوق.. عندي أمل ترجع لي وأرجع لدنياك.. ما حَد كِثـْري لك في هالعام ايـْلوق.. ولا تِـدَوّر.. مـا حَـد ٍكثـري يـهـواك».
أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.