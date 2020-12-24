راشد الماجد وماجد المهندس يشعلان السوشيال ميديا.. لهذا السبب

أعمال راشد الماجد

حققت أغنية «ولهان» للفنان راشد الماجد، أكثر من 44 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 11 يوليو الماضى.









وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: «تضيق.. وأمِـدّ النـظر للسمـا فــوق.. وأهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك.. لاْ انت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك.. ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق.. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك.. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق.. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك».









«ولهان وإن داريت يفضحني المـوق.. واحشني كلّك.. إنت وعْيوبك أفداك.. لين امتليت امن الوَلَه قلب وعْروق.. والأرض ما شالت أحاسيس مضناك.. إن كان بُعدِك حلم.. صَحـّيني وآفوق.. وإن كان بـه غيري أحد.. كيف نسّاك.. حبّ ٍأبد ما حَبـّه عاشـق لِـمعشـوق.. وْرمز اللي لين اليوم قلبه إيـْتحرّاك.. تدري كِثِر ماني من البُعـْد مخنـوق.. عندي أمل ترجع لي وأرجع لدنياك.. ما حَد كِثـْري لك في هالعام ايـْلوق.. ولا تِـدَوّر.. مـا حَـد ٍكثـري يـهـواك».





أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.