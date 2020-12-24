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رياضة

وزير الشباب يعزي جماهير الزمالك في وفاة رئيس النادي: تغمده الله بواسع رحمته

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:49 م
د. أشرف صبحى
د. أشرف صبحى
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منتصر الرفاعي
نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسرة الرياضية المصرية ونادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي في بيان، الخميس، بـ"خالص التعازي والمواساة في وفاة المستشار أحمد البكري، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". 

وكتبت نانسي البكري ابنة المستشار أحمد البكري الرئيس المؤقت السابق لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمه الله، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد".


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

 

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

 

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

 

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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