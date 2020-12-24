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أخبار العالم

بـ ملايين الدولارات.. تفاصيل مساعدات سعودية لباكستان واليمن

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:33 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 167 حقيبة شتوية في مدينة دروش بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,005 مستفيدين.


كما وزّع 1,050 حقيبة شتوية في قرى سخرا، قريلاكو، قوبين بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6,300 فرد.


ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.


وفي إطار متصل، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.


وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 10 مستفيدين، ومن عيادة الباطنية 205 مستفيدًا، ومن قسم التوعية والتثقيف 208 مستفيدين، ومن عيادة الصحة الإنجابية 5 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م .


كما تم صرف الأدوية لـ 218 مستفيدًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 67 مستفيدًا، وبقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.


كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية.


وراجع العيادات في الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2,535 مستفيد، وعيادة الصحة الإنجابية 342 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 264 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 381 فردا، وعيادة الولادة 63 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 192 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 970 فردًا.


كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,724 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,689 مريضا، وقسم نقل الدم 20 فردا، وقسم تخطيط القلب 4 مراجعين.


وفي إطار متوازٍ، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.


وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م، ضخ 1,846,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 564,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرد.
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