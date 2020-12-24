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رياضة

شاهد.. خروج جثمان المستشار أحمد بكرى رئيس نادي الزمالك من مستشفى العجوزة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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منار نور
خرج منذ قليل جثمان المستشار أحمد بكرى رئيس نادي الزمالك من مستفي العجوزة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وكانت قد أعلنت ابنة المستشار أحمد بكري عن موعد صلاة الجنازة على والدها.

ونشرت نانسي بكرى صورة لوالدها وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب.. طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرًا وغاب عن الدنيا.. لن أنساك ولن تلهيني مشاغل صلاة الجنازة في مسجد الشرطو بشيخ زايد".


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار بكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
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