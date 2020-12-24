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رياضة

عمر ربيع ياسين: باتشيكو طلب رحيل ثنائي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:02 م
باتشيكو
باتشيكو
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محمد السعيد
أكد الإعـلامي عمر ربيع ياسين، أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك طلب إبعاد عمر السعيد مهاجم الفريق، بالإضافة إلى المدافع محمد عبدالسلام في ظل عدم حاجة الفريق لجهودهما خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنـامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصـر: "الزمالك استقر على استعباد عمر السعيد ومحمد عبدالسلام خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على طلب باتشيكو".

وأضاف: "الزمالك سيبحث تسويق اللاعبين بالبيع أو الإعارة، ولكن محمد عبدالسلام لاعب شاب وأحد اللاعبين في المنتخب الأوليمبي، ولكن قرر باتشيكو الاستغناء عنهما في شهر يناير، ولكن ملف رحيلهما بالكامل في يد لجنة الكرة بالنادي الأبيض".

وواصل: "بنسبة كبيرة قد تتم إعارة السعيد وعبدالسلام لأي نادٍ حتى نهاية الموسم الجاري".

وأكمل: "عبدالسلام يريد المشاركة أساسيا من أجل اللعب مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو ".

واضاف: "هناك كلام متضارب على التونسي حمزة المثلوثي، والمدرب باتشيكو قد يكون غير مقتنع باللاعب التونسي، وهناك أحمد عيد وحازم إمام في نفس المركز، وهم الأفضل حاليا بحسب وجهة نظر المدير الفني".

وختم:" سيخضع المثلوثي لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تقييمه في الوقت القادم".
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