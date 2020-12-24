ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زوجة الشهيد السواركة من البرلمان: الدولة انتصرت في حربها على الإرهاب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:06 م
زوجة الشهيد السواركي
زوجة الشهيد السواركي
Advertisements
فريدة محمد
قالت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء وزوجة الشهيد محمد سلمي السواركة، إن القوات المسلحة نجحت في معركتتها ضد الإرهاب في شمال سيناء وانها تتجه للبناء والتنمية خلال المرحلة القادمة واضافت "سيناء مرت بظروف خاصة والدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية.

وأضافت: "سأتبنى عدد من القضايا التي تتعلق بحل مشكلات التعليم 
والصحة والإسكان والمشروعات المتوسطة والصغيرة  انقل صوت المواطن السيناوي"، موضحة أن الدولة بدأت معركة البناء والتعمير بعد نجاح جهودها في مقاومة الإرهاب والانتصار عليه مستطردة " هناك تعمير وشق طرق وبناء مساكن.

ووجهت رسالة للعناصر الإرهابية قائلة:" لن تتمكنوا من بلادنا وهي عصية عليكم ولدينا رجال من القوات المسلحة والمدنيين الذين يقفون خلف الدولة المصرية كما وجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها اسر الشهداء مضيفة " نحظى برعاية كاملة ومشاركتي في القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء.
 
وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة  ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية ويأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نائب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

25 من نواب الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021 حتى الآن ..فيديو

شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

80 نائبا من الصعيد يستخرجون كارنيهات عضوية برلمان 2021

ترشيحاتنا

أتوبيس مكشوف.. جولة «بيج رامي» فى شوارع القاهرة من المطار

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

رد فعل مرتضى منصور.. حكاية 24 يوما لـ أحمد البكري رئيسا للزمالك قبل وفاته بكورونا

بعد القرار الجمهوري اليوم.. تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة