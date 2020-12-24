زوجة الشهيد السواركة من البرلمان: الدولة انتصرت في حربها على الإرهاب

قالت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء وزوجة الشهيد محمد سلمي السواركة، إن القوات المسلحة نجحت في معركتتها ضد الإرهاب في شمال سيناء وانها تتجه للبناء والتنمية خلال المرحلة القادمة واضافت "سيناء مرت بظروف خاصة والدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية.





وأضافت: "سأتبنى عدد من القضايا التي تتعلق بحل مشكلات التعليم

والصحة والإسكان والمشروعات المتوسطة والصغيرة انقل صوت المواطن السيناوي"، موضحة أن الدولة بدأت معركة البناء والتعمير بعد نجاح جهودها في مقاومة الإرهاب والانتصار عليه مستطردة " هناك تعمير وشق طرق و بناء مساكن.





ووجهت رسالة للعناصر الإرهابية قائلة:" لن تتمكنوا من بلادنا وهي عصية عليكم ولدينا رجال من القوات المسلحة والمدنيين الذين يقفون خلف الدولة المصرية كما وجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها اسر الشهداء مضيفة " نحظى برعاية كاملة ومشاركتي في القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء.