زوجة الشهيد السواركة من البرلمان: الدولة انتصرت في حربها على الإرهاب

قالت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء وزوجة الشهيد محمد سلمي السواركة، إن القوات المسلحة نجحت في معركتتها ضد الإرهاب في شمال سيناء وانها تتجه للبناء والتنمية خلال المرحلة القادمة واضافت "سيناء مرت بظروف خاصة والدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية.
وأضافت: "سأتبنى عدد من القضايا التي تتعلق بحل مشكلات التعليم
والصحة والإسكان والمشروعات المتوسطة والصغيرة انقل صوت المواطن السيناوي"، موضحة أن الدولة بدأت معركة البناء والتعمير بعد نجاح جهودها في مقاومة الإرهاب والانتصار عليه مستطردة " هناك تعمير وشق طرق وبناء مساكن.
ووجهت رسالة للعناصر الإرهابية قائلة:" لن تتمكنوا من بلادنا وهي عصية عليكم ولدينا رجال من القوات المسلحة والمدنيين الذين يقفون خلف الدولة المصرية كما وجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها اسر الشهداء مضيفة " نحظى برعاية كاملة ومشاركتي في القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء.
وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية ويأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نائب