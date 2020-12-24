عرس ديمقراطي بالجامعات.. والفتيات تحصد مقاعد قليلة.. الخشت يكرم اتحاد طلاب جامعة القاهرة السابق بالكامل

فوز الطالبة خلود خالد بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

حلوان تعلن عن رئيس اتحاد طلاب الجامعة

الخشت يكرم اتحاد طلاب جامعة القاهرة السابق بالكامل





شهدت الجامعات المصرية اختتام الماراثون الانتخابي اليوم 24 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية والذي بدأ 17 ديسمبر بالدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.

فقد استأنفت امس جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات بانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021.

أعلنت اللجنة العليا للإشراف علي إنتخابات إتحاد الطلاب بعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة بعين شمس نتيجة إعلان تشكيل مجلس إتحاد طلاب الجامعة للعام 2020/2021 .





وأعلنت الإدارة العامة لراية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الإتحاد ونائبة علي المستوي الجامعي علي النحو التالي :





فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيسًا للإتحاد وقد يلية فوز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثاثلة بمقعد نائبا لرئيس الإتحاد وهكذا أختتمت الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020





وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.





بينما بدء التصويت لمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة ، بعد الترشح لمنصب رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، تم فرز الاصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

وحصلت الطالبة خلود خالد على منصب ٢٨ صوتا ولذلك تم الإعلان على فوز الطالبة بمنصب رئيس الاتحاد بجامعة القاهرة .





وحصلت الطالبة حسناء ابو فندود رئيس اتحاد طلاب جامعة الطفولة المبكرة على ٧ اصوات فقط .

وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، قد أعلنت ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس ، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

كما فاز الطالب مؤمن اشرف بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرةبعد فوز الاصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

وحصل الطالب مؤمن اشرف بكلية الحقوق على ٢٩ صوتا، فيما حصل الطالب عبد الرحمن سعيد على ٦ اصوات فقط من عدد الاصوات التى شاركت فى الانتخابات الطلابية .

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب محمد محمود عبد الحكيم الفولى بكلية الطب بقنا برئاسة اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى للعام الجامعي 2020/2021، و فوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري، بكلية الحقوق بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلاب.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعي على النحو التالي: "وجاءت فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان، وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقثة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بقعد نائب رئيس الجامعة".





وجاءت استعدادات الجامعات لانطلاق الانتخابات الطلابية وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تساءل البعض حول الإجراءات المتبعة وكيفية التقديم وشروط الترشح، إضافةً إلى مراحل إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الماضيين الأمر الذي أوضحته كل كلية.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها خلال فترة الانتخابات الطلابية، موضحا أنه تم منع الدخول بدون كمامات، كما أنه سيكون هناك حرص بعدم وجود تجمعات بالدعاية الانتخابية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن خلال العملية الانتخابية، كان هناك التزام بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، كما أن وزير التعليم العالي سبق وأن شدد على الالتزام بالإجراءات حيث إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، قد تصل إلى الفصل.