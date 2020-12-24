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منوعات

بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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رامي المهدي
أحتفل محمد سلية بزفافه على الانسة بوسي داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات الهامة.

كان في مقدمة الحضور عم العريس اللواء محمود وجدي سلية وزير الداخلية الأسبق، والد العريس اللواء يحيي فاضل سلية، والمستشار وجدي سلية وكيل نيابة القاهرة الجديدة، الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية والرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم.

أحيا الحفل النجم محمد حماقي الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتبادلة بين العروسين وأصدقائهما علي مدي ساعة ونصف الساعة وشارك في إحياء الفقرات التالية النجوم بوسي و محمود الليثي و رامي جمال.
بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي
بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي
بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي
بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي
بحضور وزراء وشخصيات مهمة.. محمد سلية يحتفل بزفافه على بوسي
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